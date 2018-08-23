بولتون يطالب بإخراج إيران من سوريا.. وموسكو ترد: غير قابل للتطبيق

وطن- وكالات: أشار مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بعد اجتماعه بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم في جنيف لبحث تفاهمات قمة هلسنكي إلى حصول تقدم بالمحادثات مع باتروشيف حول منع انتشار السلاح النووي وسوريا وأوكرانيا، في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق تعبيره.

وقال بولتون "لم نتطرق إلى موضوع العقوبات الأميركية على إيران، كما بحثنا مطولاً مسألة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا وكررنا مطلبنا بضرورة انسحابها"، الأمر الذي تعتبره موسكو "غير قابل للتطبيق".

كما لفت المستشار الأميركي إلى إنه لم يتم تحديد موعد لبدء مفاوضات حول اتفاقية "ستارت" جديدة خلال المحادثات مع باتروشيف.

كذلك، أكد بولتون على أن بلاده ترفض "أي تدخل روسي في انتخابات عام 2018".

بدوره قال باتروشيف عقب اللقاء إنه "جرى مناقشة الأمن السيبراني والوضع في سوريا والشرق الأوسط، كما تم الاتفاق على استئناف العمل على صعيد مجلسي الأمن القومي وقنوات الاتصال بين الوزارات المختصة".

وأضاف "كنا نخطط لتوقيع بيان مشترك إلا أن واشنطن أرادت ذكر التدخل الروسي في الانتخابات".

بالتزامن، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الوضع في العالم يحتاج إلى جهود أميركية روسية لمواجهة تحديات مشتركة لكن نهج واشنطن الهدام يعرقل ذلك".

كما وأعلنت الخارجية الروسية عن إجراء لافروف مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو وناقش معه الوضع في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه يتعيّن على الولايات المتحدة البدء بإخراج قواتها من سوريا قبل ربط التعاون مع روسيا بخروج القوات الإيرانية.

كما تساءلت زاخاروفا أين ولأي هدف توجد القوات الأميركية في سوريا وعلى أي أساس ومع من اتفقت حول ذلك، واصفةً الوجود الأميركي بأنه "خارج الأطر القانونية".

(الميادين)