اعتراض قارب يقل مهاجرين فلسطينيين إلى اليونان

وطن- وكالات: اعترض خفر السواحل التركي قارباً -جت بوت- يقل 11 مهاجراً غير نظامي بينهم 5 لاجئين فلسطينيين كان يتجه من السواحل التركية إلى جزيرة كوس اليونانية، وتم نقلهم إلى مركز خفر السواحل في المنطقة.

يشار إلى استمرار تدفق اللاجئين الفلسطينيين الفارين من أتون الحرب في سوريا نحو اليونان للوصول إلى دول اللجوء، في حين ينتظر المئات منهم على الأراضي التركية لركوب "قوارب الموت".

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أنها وثقت 50 لاجئاً فلسطينياً قضوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول للقارة الأوروبية.