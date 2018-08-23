الخطوط الجوية البريطانية والفرنسية تعلنان وقف رحلاتهما إلى طهران، ونتنياهو يرحب

وطن- وكالات: رحب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بقرار شركات الطيران، الفرنسية والإنجليزية، وقف عملها في إيران.

وكتب عوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، مساء اليوم الخميس، تغريدة على "تويتر"جاء فيها أن رئيس الوزراء يرحب بقرار شركات الطيران، الفرنسية والإنجليزية، وقف عملها في إيران.

ودعا نتنياهو شركات الطيران الأخرى لاتخاذ القرار نفسه.

وكانت كل من الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والخطوط الجوية الفرنسية (إيرفرانس) قد أعلنتا أنهما ستعلقان رحلاتهما من وإلى وطهران الشهر المقبل، لأن الخط الملاحي "غير مجد حاليا من الناحية الاقتصادية".