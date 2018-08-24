"راس غليص" من اشهر اعماله.. وفاة الفنان الأردني ياسر المصري

وطن: خطف الموت في ساعة متأخرة من ليل الخميس، الجمعة، الفنان والممثل الأردني ياسر المصري، بعد حادث سير تعرض له بمدينة الزرقاء "شمال شرق العاصمة عمّان".

ونعت نقابة الفنانين الأردنيين بحرقة بالغة، رحيل نجم المسلسلات البدوية الأردنية المصري، بعد أعوام حافلة من العطاء والتميز.

وقال مصدر أمني في إدارة السير المركزية، إن الفنان المصري تعرض لحادث تصادم بين مركبة كانت متوقفة وحافلة صغيرة" باص خصوصي"، كان يستقله المصري.

ووفق شهود عيان فإن الحافلة التي كان يقودها المصري، تعود ملكيتها لشقيقه وبعد شرائها صعد بها المصري لقيادتها.

وشكلت لجنة تحقيق، للوقوف على ملابسات الحادثة وأسبابها.

وياسر المصري من مواليد بلدة الرميثة في الكويت (22 نوفمبر 1970) تزوّج عام 2000 من الصحافية في "جريدة الرأي الأردنية" نسريّن الكرد" لديه ثلاثة أولاد منهم" زيد وراية".

اشتهر المرحوم من خلال المسلسل البدوي "نمر بن عدوان"، الذي أدى فيه دور أمير شعراء البادية العربية بإتقان، وكان أول دور بطولة مطلقة له.

شارك في عديد من المسلسلات الأردنية التاريخية والبدوية، منها مسلسل "ذي قار" في دور "عمرو بن ثعلبة السيار"، ومسلسل "زمان الوصل"، ومسلسل "راس غليص" في دور "رداد"، ومسلسلات "دعاة على أبواب جهنم والفرداوي والطوفان.

وشارك كذلك في أعمال أردنية محلية عدة، مثل "شو هالحكي"، ومسلسل "عيون عليا"، إضافة للعديد من المسرحيات الأردنية والعربية.

كانت أول مشاركة لياسر المصري في عمل فني داخل مصر، من خلال فيلم "كف القمر" عام 2011، وبعدها شارك في مسلسل "تحت الأرض" عام 2013، ومسلسل "دهشة" عام 2014، ومسلسل "العهد" عام 2015.

اختاره المؤلف المصري وحيد حامد ليجسد دور جمال عبد الناصر في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" الذي تم عرضه في رمضان 2017.