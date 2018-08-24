الاتحاد الأوروبي يجدّد رفضه لسياسة الاستيطان التوسعية

وطن: جدد الاتحاد الأوروبي، رفضه لسياسة الاستيطان التوسعية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واستنكر موافقة حكومة الاحتلال على بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الخميس: خلال الأسبوعين الماضيين، قامت سلطات الاحتلال بالترويج لخطط ومناقصات لأكثر من 2000 وحدة سكنية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن تنفيذ الاحتلال لمخططه وبناء هذه الوحدات الاستيطانية سيعرّض "إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة" في المستقبل للخطر بشكل كبير.

وأكد الاتحاد معارضته الشديدة لسياسة الاحتلال الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الدولي، معتبرا أن من شأنها تشكيل "عقبة في طريق السلام".

وقال إنه سيواصل العمل مع الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) ومع شركائه الدوليين والإقليميين، لدعم استئناف عملية ذات مغزى نحو تطبيق "حل الدولتين".