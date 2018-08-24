تسجيل أول حالة منشطات في دورة الألعاب الآسيوية لمصارع

وطن: أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة منشطات على هامش دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في إندونيسيا، وذلك لمصارع من تركمانستان تم استبعاده من المشاركة في المنافسات.

وأوضح المجلس أن رستم نازاروف (24 عاما) خضع لفحص منشطات قبل انطلاق الألعاب، وأظهرت عينة البول التي تم تحليلها وجود مادة "فوروسيميد" الممنوعة، وهي مادة كيميائية الغرض منها إخفاء وجود مواد محظورة.

وأشار المجلس إلى استبعاد الرياضي نازاروف من دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، وإلغاء لنتائج التي حققها في المنافسة التي أقيمت في 19 آب/ أغسطس.

وكان نازاروف شارك في منافسات المصارعة الحرة لوزن 57 كيلوغراما، وخسر اللقاء الأول ضد الهندي سانديب تومار.