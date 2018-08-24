ثالث ايام العيد.. تنقل 14743 مسافر عبر معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 14743 مسافر في كلا الاتجاهين الخميس، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 8711 مسافر

قادمين : 6032 مسافر

مرجعين : 22 مسافر

اضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الجمعة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.