غزة: النقاط الطبية الميدانية عالجت أكثر من 18300 مصاب خلال مسيرات العودة

غزة- وطن: قالت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الجمعة، إنّ النقاط الطبية المتواجدة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، هي إبداعٌ فلسطيني جديد أضيف إلى منظومة الطوارئ الصحية لاستقبال وفرز الحالات الميدانية .

وأكدت الصحة، أنّ النقاط الطبية خففت نسبة 47% من العبء على المستشفيات في قطاع غزة، خلال أحداث مسيرة العودة المستمرة.

وأضافت، أنّ الطواقم الطبية في الميدان، قدمت خدماتها خلال أحداث مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لأكثر من 18300 مصاب برصاص وقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال تجاه المشاركين.

وأشارت إلى، أنّ قوات الاحتلال ركزت اعتداءاتها على الطواقم الطبية والصحفية بشكل مباشر خلال مسيرات العودة.