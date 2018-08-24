"ويندوز 95" يعود من جديد

وطن: اذا كان لديك حوالي 200 ميغابايت من المساحة الشاغرة في كمبيوترك ويتملكك الحنين إلى الماضي، فلماذا لا تعيد تثبيت إحدى أقدم وأشهر النسخ في نظام "ويندزوز"، التي تعود إلى عام 1995؟.

وقال موقع "بي سي وورلد" إن فيليكس ريسيبرغ أعاد إلى الواجهة نسخة "ويندوز 95" من أجل إحياء النوستالجيا وتذكر أيام الزمن الجميل، مشيرا إلى أنه يمكن تحميلها على أي كمبيوتر على شكل تطبيق من موقع "GitHub".

ومن غير المعروف إلى حدود الساعة ما إذا كان ريسيبرغ تلقى مساعدة من "مايكروسوفت" أم لا، وما إذا كان الأمر الذي أقدم عليه قانونيا أو لا.

ولا تعمل نسخة "Windows 95 v1.0" بشكل كامل، حيث تعتمد على بعض البرامج فقط مثل "نوتباد" و"سوليتير" و"فري سيل".

كما لا تحتوي الألعاب الكلاسيكية مثل لعبة "Space Cadet Pinball" الشهيرة، التي قضى فيها عدد من المستخدمين أوقاتا طويلة في زمن كان الإنترنت فيه غير متاح للجميع.

ويقترح المصدر تشغيل النسخة على "Microsoft Surface Book 2"، الذي يتوفر على ذاكرة سعتها 16 غيغابايت.