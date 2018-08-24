محكمة الاحتلال تتجه لشرعنة صلاة اليهود في الأقصى

وطن: طالبت محكمة الاحتلال العليا من وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي والشرطة وعدة جهات حكومية في دولة الاحتلال، بإرسال تفسيراتهم وحججهم التي تمنع اليهود من الصلاة داخل الأقصى، معتبرة حجج الشرطة غير منطقية وغير قوية في القضية، وقد اعطت المحكمة العليا للشرطة مهلة لا تزيد عن 60 يوما للرد على هذا الطلب للنظر في القضية من جديد والرد على جماعات الهيكل وعلى مطالبهم.

وجاء طلب المحكمة بعد أرسل الحاخام "يوفال شيرلو" مطلع شهر آب الجاري التماسا للمحكمة يطالبها بتفسيرات حول رد الدعوات الخاصة بصلاة اليهود في الأقصى، مطالبا إياها بإزالة لوحة منع للصلاة وضعت عند مدخل جسر باب المغاربة والسماح لليهود بحرية اداء الطقوس التعبدية داخل الأقصى.