171 شهيدًا و18 ألف جريح بغزة منذ انطلاق مسيرة العودة

غزة- وطن: أكدت وزارة الصحة استشهاد 171 مواطنًا وإصابة 18300 منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى في 30 آذار الماضي.

وقالت وزارة الصحة: إن حصيلة اعتداءات الاحتلال منذ انطلاق مسيرة العودة، بلغ 171 شهيدا، منهم 27 طفلا، و3 إناث، و3 مسعفين، وصحفيان.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الجمعة، أن إجمالي المصابين بلغ 18300 منهم 3600 طفل و1750 سيدة.

ووفق الوزارة؛ فإن 423 إصابة وصفت بالخطيرة، و4460 متوسطة، و13417 طفيفة، مبينة أن 680 أصيبوا بالرأس والرقبة، و395 بالصدر والظهر، و440 بالبطن والحوض، و1385 بالأطراف العلوية، و5897 بالأطراف السفلية، و1790 في أماكن متعددة.

وفيما يتعلق بتصنيف الإصابات، أوضحت وزارة الصحة أن 4508 أصيبوا بالرصاص الحي، و529 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7590 مصابا بالاختناق بالغاز، و5379 شظايا وإصابات أخرى.

وأشارت إلى تسجيل 69 حالة بتر بين المصابين، منهم 61 أطراف سفلية، و2 أطراف علوية، و6 في أصابع اليد.

وتبين وفق إحصائية الصحة، أن اعتداءات الاحتلال تسببت باستشهاد 3 من الطواقم الطبية وإصابة 380 آخرين، إلى جانب تضرر 70 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

والشهداء المسعفون هم: موسى أبو حسنين (35 عاما)، ورزان النجار (21 عاما)، وعبد الله القططي (22 عاما).

وتسببت اعتداءات الاحتلال أيضا باستشهاد صحفيين اثنين، وإصابة 285 آخرين خلال تغطيتهم مسيرات العودة، والشهيدان هما: ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين.