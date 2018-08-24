تشييع جثمان الفنان الأردني ياسر المصري

عمان- وطن: شيّع في مقبرة الهاشمية بمحافظة الزرقاء الأردنية، بعد صلاة الجمعة، الفنان العربي الكبير ياسر المصري، الذي وافته المنية الليلة الماضية، إثر حادث سير مؤسف.

وكان في وداع الفنان الراحل أفراد عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه من الأسرة الفنية الأردنية وأعضاء من سفارة دولة فلسطين في عمّان.

ويعد الفنان الراحل من القامات الإبداعية المتميزة التي قدمت للمشهد الفني الأردني والعربي الكثير، من أبرزها دوره في مسلسل "نمر بن عدوان"، ودوره في تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز والتكريمات من أبرزها الدرع التكريمي الذي قدمه الشاعر السعودي جعفر المطيري لأدواره في الدراما البدوية.