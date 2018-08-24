ليبرمان : لا علاقة لي بتسوية غزة

رام الله -وطن: قال وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان اليوم الجمعة خلال جولة قرب السياج الأمني المحيط بالقطاع إنه لا علاقة له بالمفاوضات مع حماس ولا علاقة له بتسوية كهذه، تشمل هدنة بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة، وعلى رأسها حماس، وتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع جراء الحصار عليه.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن ليبرمان، خلال زيارة لكيبوتس "كيسوفيم"، قوله إنه "لم أكن ضالعا في كل موضوع التسوية، ولا أؤمن بها التسوية الوحيدة هي الواقع الميداني".

وأضاف أنه "رأينا في الأيام الأخيرة أن حماس تسيطر بشكل مطلق على ما يجري في غزة الاحتجاج العفوي، السكان، كل هذا تحت سيطرة حماس المطلقة، وفي الأيام الأخيرة حلّ عيد (الأضحى) وكل العنف انخفض إلى صفر".