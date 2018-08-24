أولى قوافل الحجاج تصل إلى أرض الوطن غدا السبت

رام الله-وطن: قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس، إن أولى قوافل الحجاج الفلسطينيين من المحافظات الشمالية، بدأت بمغادرة مكة المكرمة، وستصل الى أرض الوطن يوم غد السبت.

وأوضح ادعيس، في حديث لإذاعة صوت فلسطين اليوم الجمعة، أن أولى قوافل الحجاج الفلسطينيين ستصل أرض الوطن اعتبارا من يوم غد السبت، وعلى ثلاثة أفواج لمدة ثلاثة أيام، حتى لا يكون هناك ازدحام، مشيرا الى أن معبر الكرامة سيعمل على مدار 24 ساعة لتسهيل دخول الحجاج.

وفيما يتعلق بالحجاج من المحافظات الجنوبية، قال وزير الأوقاف إن لديهم برنامجا مختلفا عن برنامج حجاج المحافظات الشمالية، وستغادر قوافلهم من مكة المكرمة الى المدنية المنورة، اعتبارا من يوم بعد غد الأحد، على أن تبدأ قوافلهم بالعودة الى أرض الوطن اعتبارا من يوم الخميس المقبل، حسب برنامج الطيران المعد لهم.