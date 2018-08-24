ايقاف مخبز عن العمل في قرية بدو شمال غرب القدس

رام الله-وطن: اوقفت الضابطة الجمركية والصحة، وبدعم ومساندة الشرطة اليوم الجمعة، مخبزاً عن العمل في قرية بدو شمال غرب مدنية القدس، لافتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية بانه وبناءً على شكوى من احد المواطنين للشرطة مفادها وجود مخبز مخالف لشروط السلامة الصحية ومنعدم النظافة في قرية بدو شمال غرب القدس، تم على الفور تحريك دورية مشتركة مع الاخوة في الصحة والشرطة للمكان، وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص تبين بأن المخبز يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية ويوجد بداخله قوارض وحشرات ضارة.

واقرت اللجنة ايقاف المخبز عن العمل وابلاغ صاحب المخبز بضرورة تصويب وضعه والالتزام باشتراطات السلامة الصحية والبيئية، ومنحه لائحة اشتراطات ومتطلبات والتنبيه عليه بعدم مباشرة العمل قبل تنفيذ اللازم، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.