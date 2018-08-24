الفيفا يوقف الرجوب بسبب ميسي

وطن-وكالات: قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني، جبريل الرجوب عاما كاملا مع غرامة قدرها 20 ألف فرانك سويسري، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.

واوضح الفيفا في بيان رسمي نشره على موقع الفيفا، أن القرار يأتي بعد تصريحات جبريل الرجوب التي تخالف المادة 53 من لوائح الفيفا، عندما طالب بحرق قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على حد تعبير الفيفا.

وكان الرجوب أدلى بتصريحات دعا خلالها بحرق صور وقمصان النجم ليونيل ميسي، في حال خوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية مع دولة الاحتلال قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018.

وكان مقرّرا أن يلتقي المنتخبان يوم التاسع من يونيو الماضي في القدس، لكن تم إلغاء اللقاء من قبل الأرجنتين استجابة منها لدعوات منظمات حقوقية ومدنية.

ورأى الفيفا في بيان أصدره الجمعة، أن تصريحات الرجوب كان فيها تحريضا على الكراهية، مما دفع اللجنة التأديبية لتوقيع العقوبة.

وسيحرم الرجوب من حضور أي مباراة أو التواجد في الملعب، إضافة إلى حضور أي نشاط إداري أو إعلامي، علما بأن العقوبة تبدأ منذ اليوم بحسب بيان الفيفيا .