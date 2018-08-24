انتحار حاج ألقى بنفسه في "صحن الطواف" بالحرم المكي

وطن-وكالات: لقي حاج عراقي مصرعه، بعد ما قام بالقاء نفسه من الطابق الثالث داخل الحرم المكي.

وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في حالة الانتحار وجرى تسليم ملف القضية لمخفر شرطة الحرم لاستكمال كل الإجراءات.

وأوضحت أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف بالوقت المحلي للمملكة، قفز الحاج العراقي من سطح الحرم من جهة القبب لتوسعة الملك فهد، وسقط بصحن الطواف، محدثا إصابة لاثنين من الطائفين.

وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى أجياد العام، مع محاولة لإنقاذ حياة الحاج المنتحر، لكنه توفي .