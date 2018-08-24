إستراتيجية نتنياهو: شق الصف الأوروبي لمنع حل الدولتين

وطن-وكالات: كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للصحافيين المرافقين له في زيارته إلى ليتوانيا، أنه يسعى إلى شق صفوف الاتحاد الأوروبي ومحاولة منع وجود إجماع في موقف الاتحاد حيال قضايا تتعلق بالقضية الفلسطينية وإيران.

وقال نتنياهو بحسب وسائل اعلام عبرية، قبيل مغادرته إلى جولة في دول البلطيق وتشمل ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا، "إنني معني بإحداث توازن في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تكون ودية دائما، من أجل الحصول على تعامل نزيه أكثر وحقيقي أكثر. وأنا أنفذ ذلك بواسطة اتصالات مع كتل دول داخل الاتحاد الأوروبي، دول أوروبا الشرقية، والآن مع دول البلطيق وبالطبع مع دول أخرى أيضا".