"محدث" 189 إصابة برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

غزة-وطن: ارتفع عدد الاصابات برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة اليوم الجمعة إلى 189، بعد استهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية شرق قطاع غزة.

واكد الناطق باسم صحة غزة أشرف القدرة على صفحته على فيس بوك، أن اجمال عدد الاصابات حتى اللحظة وصل إلى 189 حالة تم علاج 116 ميدانيا، وتحويل 73 حالة للمشافي، ومن بين الاصابات 50 بالرصاص الحي .

وأضاف القدرة: أنه من بين الاصابات التي وصلت المشافي 10 اطفال و سيدتين، بالاضافة الى انتهاك مباشر ضد سيارة اسعاف بالرصاص الحي، ما ادى الى تحطم زجاجها و هي تابعة لجمعية الهلال الاحمر شمال قطاع غزة.

ووصل آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة بفعاليات جمعة "الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية" ضمن الجمعة الـ 22 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين خلف السياج الفاصل الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما ادى إلى اصابة هذا العدد الكبير .