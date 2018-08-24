بعد مجزرة الأطفال باليمن .. "هيومن رايتس" تشكك في مصداقية التحقيقات السعودية

وطن-وكالات: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة إن التحقيقات التي أجراها التحالف بقيادة السعودية في جرائم الحرب في اليمن تفتقر إلى المصداقية.

وفي تقرير لها، قيّمت المنظمة عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف، معتبرة أنه لم يرق إلى المقاييس الدولية. التقرير اتهم المحققين بالتستر على جرائم الحرب بشكلٍ أو بآخر، نافياً وجود أي دليلٍ على التحقيق في إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية.

التقرير الذي يحمل عنوان "التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن"، رصد عمل مايسمى "الفريق المشترك"، وهو هيئة التحقيق التابعة للتحالف، على مدى العامين الماضيين.

وتوصلت المنظمة إلى أن هذا الفريق الذي تمّ تشكيله عام 2016 "قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها".

وأضاف التقرير أن استمرار الضربات يعرّض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للتورط في هجماتٍ غير قانونيةٍ كونها تورّد الأسلحة للتحالف، مؤكّداً أن الدعم الأميركي يجعل واشنطن متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب.

في السياق، دعت منظمة اليونيسيف إلى إيقاف الحرب على اليمن، مؤكّدة أن الأطفال مازالوا يتأثرون بهذه الحرب الضارية والعنيفة.

وأشارت المنظمة في تغريدة لها على موقع تويتر إلى وجود تقارير تؤكّد استشهاد 26 طفلاً وامهاتهم في منطقة الدريهمي في الساحل الغربي بعد فرارهم من المعارك الدائرة هناك.

وكان 31 يمنياً بينهم 22 طفلاً وأربعة نساء استشهدوا اليوم الجمعة في غارات للتحالف السعودي استهدفت نازحين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.