أول تعليق من اتحاد الكرة الفلسطيني على قرار الفيفا بحق الرجوب

رام الله-وطن: أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يوم الجمعة 24 آب 2018 بيانا توضيحيا حول قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحق اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني .

وقال الاتحاد في بيانه "يتضح لنا منذ اللحظة الأولى التي تم فيها بدء سلسلة الإجراءات في لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم منذ تاريخ 29/5/2018 بطلب من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وبعض المجموعات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بأن هناك نية مبيته لإصدار حظر على أنشطة كرة القدم بحق رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، الأمر الذي لا يبدو أنه سيتوقف عند هذا القرار الذي نستغربه ونستهجن توقيته".



وأضاف الاتحاد "نحن نرى في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بان قرار لجنة الانضباط غير متجانس مع "الإساءة المفترضة " إذ يوقع العقوبة القصوى على تهمة لم تثبت، ولم يتم عقد جلسة استماع بشأنها، فضلاً عن كونه قد تم الإعلان عنه على موقع الفيفا قبل إخطار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسمياً بساعات".



وأكد، أن لجنة الانضباط قد بنت قرارها على ادعاءات من مجموعة إسرائيلية من المستوطنين في الأراضي المحتلة، والذين يطلقون على أنفسهم "الرقيب الإعلامي الفلسطيني" (Palestine Media watch)، وهذه الادعاءات تتعلق بتصريحات منسوبة للواء جبريل الرجوب عبر وسيلة إعلام لبنانية منذ العام 2013.



اما فيما يتعلق بالتهديد المفترض لشخص اللاعب الأرجنتيني "ليونيل ميسي" فنحن نتساءل عن مدى قانونية أن يقوم طرف ثالث، هو طرف غير محايد، وعلى نزاع لم يتم حله مع الاتحاد الفلسطيني أمام الفيفا، بالتقدم بشكوى بالنيابة عن ميسي الذي لم يتقدم لا هو ولا الاتحاد الأرجنتيني بذلك. فضلا عن أن القرار ذاته يوضح بأن أعضاء لجنة الانضباط قد أصدروا حكمهم بناء على "قناعاتهم الشخصية فيما يتعلق بتطبيق المادة 97 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، وليس على شهادات من طلبهم الممثل الشخصي للواء جبريل الرجوب في ردّه على تبليغ اللجنة الأوّلي، الأمر الذي يعترف به القرار الصادر اليوم بالقول بأن" اللجنة تلاحظ انه لم يتم النظر في الأدلة التي طلبها المستشار القانوني للواء جبريل الرجوب"!

وتابع : نحن نستغرب السرعة التي هرعت فيها الفيفا لإدانة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بناء على تقارير إعلامية لجهات غير محايده، أمام بطئها وترددها في ضمان حق أطفال فلسطين في اللعب على أراضيهم وحماية اللعبة من إجراءات الاحتلال، وإذ نؤكد على احترامنا للقانون والتزامنا بالنظام الأساسي للفيفا وقرارات اللجان ذات العلاقة، إلا أننا نحتفظ بحقنا في متابعة القضية في الدوائر القانونية ذات العلاقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرر إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني، جبريل الرجوب عاما كاملا مع غرامة قدرها 20 ألف فرانك سويسري، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.

هذا وسيصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا اخر بهذا الخصوص بعد عودة اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى ارض الوطن.