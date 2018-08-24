الجهاد الإسلامي: ستفشل كل المحاولات التي تسعى للالتفاف على المقاومة

غزة-وطن: أكد عضو المكتب السياسي للجهاد الاسلامي د. محمد الهندي أن غزة تملك الحرية والكرامة، و ستفشل المحاولات التي تسعى للالتفاف على المقاومة الفلسطينية.

و أضاف الهندي، في حديث له أثناء مشاركته بمسيرة العودة شرق غزة: "إنهم يحاولون ان يكسروا ارادتنا وان يكسروا روحنا لكنهم فشلوا، رغم 3 حروب شنتها قوات الاحتلال على غزة، و أكثر من 10 سنوات من الحصار".

و أوضح الهندي أن غزة ملك للتاريخ وللامة وللاسلام وملك للعرب وملك فلسطين.

ولفت الى أن سلاح شعبنا في روحه وإرادته وستبقى ارادة المقاومة ترد كل الاعتداءات على شعبنا وكل المؤامرات التي تحاك له.

كان د. الهندي قد شارك اليوم الى جانب الاف من ابناء شعبنا في مسيرات العودة عند حدود غزة الشرقية، في جمعتها الــ 22، و التي حملت عنوان "وفاء للطواقم الطبية و الصحفية".