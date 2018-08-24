​مصدر إسرائيلي كبير: نسعى لتثبيت وقف إطلاق النار مع غزة حاليًا

وطن-وكالات: قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى مساء اليوم الجمعة، إن الهدف حالياً يتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار مع قطاع غزة بشكل كامل وبعدها الانتقال للمرحلة التالية.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن تصريحات المصدر الرفيع جاءت رداً على تصريحات وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان في وقت سابق من نهار اليوم والتي قال فيها إنه "لا يؤمن بتسوية مع قطاع غزة".

وأضاف المصدر قائلاً "نحن اليوم لا زلنا نتحدث عبر مصر والأمم المتحدة ولكن الأمر المهم حالياً هو الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وفي حال تحقق هذا الأمر فسننتقل إلى المرحلة القادمة ونبحث كيفية حل مشاكل غزة الإنسانية".

في السياق، قال مقربون من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ليبرمان كان حاضرًا في الجلسات المتعلقة بالتسوية مع قطاع غزة وأن الأمور تتم بالتنسيق معه، في الوقت الذي أكدت فيها مصادر عسكرية ارتباط ليبرمان بالتسوية مع القطاع.

وكان ليبرمان قد صرح صباح اليوم خلال جولة له على الحدود مع قطاع غزة إنه ليس جزءًا من التسوية المذكورة وأنه لا يؤمن بها.