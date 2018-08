ترامب يهاجم وزير العدل الأمريكى مجدداً

وطن-وكالات: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الجمعة وزير العدل غداة قيام جيف سيشنز بخطوة نادرة تمثلت بالرد على انتقادات الرئيس.

وفي سلسلة تغريدات في وقت مبكر الجمعة، استخدم ترامب عبارات من بيان أصدره سيشنز الخميس وفسر على انه يتضمن هجوما مبطنا على الرئيس الذي سبق ان انتقده بسبب تنحيه عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات.

وكتب ترامب" وزارة العدل لن تتأثر بالاعتبارات السياسية. جيف هذا عظيم، وما يريده الجميع، لذا انظر في كل الفساد في الجانب الآخر".

ثم عدد ما قال إنه أمثلة على ذلك، كرسائل هيلاري ترامب البريدية التي تم محوها وما وصفه بأكاذيب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي وما قال ترامب إنه تضارب في المصالح لدى روبرت مولر -المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي.

وفي تغريدة لاحقة عدد ترامب أمورا أخرى قال إن على سيشنز التحقيق فيها ومنها ملف يتردد أنه يحتوي على فضائح جنسية متعلقة بترامب وكذلك ما قال الرئيس الجمهوري إنه مراقبة غير قانونية لحملته في فترة الرئيس السابق باراك اوباما.

وكتب ترامب "هيا جيف، يمكنك القيام بذلك، البلاد تنتظر!".

وكان سيشنز أصدر بيانا الخميس قال فيه "طالما أشغل منصب وزير العدل، لن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياسية، أطالب بأعلى المعايير وحين لا تتوافر، أتحرك".

(أ ف ب)

