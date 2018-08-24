أميركا تقلص المساعدات الفلسطينية بأكثر من 200 مليون دولار

وطن-وكالات: قال مساعدون في الكونغرس الأميركي إن إدارة ترامب قررت تقليص المساعدات للفلسطينيين بأكثر من 200 مليون دولار، في أعقاب مراجعة لتمويل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافوا أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس بالقرار بعد ظهر الجمعة.

وفي مذكرة أرسلت إلى النواب وحصلت الأسوشيتدبرس على نسخة منها قالت الوزارة إنها ستعيد توجيه التمويل "لمشروعات ذات أولوية أهم في مناطق أخرى."

ولم تحدد حجم التمويل الذي سيتم تقليصه، بل ذكرت فقط أنه أكثر من 200 مليون دولار. وكانت الموافقة قد تمت على التمويل في 2017.

وأضافت المذكرة أن المراجعة أجريت لضمان "إنفاق التمويل تماشيا مع المصالح الأميركية القومية ومنح قيمة لدافع الضرائب الأميركي."