الاحتلال يسلم بلاغات استدعاء للنساء والرجال في الخليل

رام الله- وطن: تعمّد الاحتلال في الاونة الاخيرة استدعاء السيدات ايضا لمقابلة مخابراته ولم يكتفِ بالازواج سواء كانو اسرى محررين ام لا، ففي صباح اليوم السبت اقدمت قوات الاحتلال على اقتحام منزلين في الخليل وسلمت مواطنتين اشعارات استدعاء.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال سلمت جلال يغمور وزوجته فاطمة سدر بلاغي استدعاء لمقابلة مخابراتها عقب اقتحام منزلهما في الخليل كما سلمت الأسير المحرر جمال كرامة وزوجته هناء مسك بلاغي استدعاء مشابه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المُسن خالد أحمد اغبارية (53 عاماً) بعد مداهمة وتفتيش منزله، في قرية الطيبة غرب جنين، ومصادرة دراجة نارية وهوية شخصية تعود لنجله، للضغط على نجله لتسليم نفسه لها.

يتبع..