مقتل الشاب أحمد بني حسن في شجار وقع في دير غزالة شرق جنين

رام الله- وطن: لقي شاب من قرية عربونة، مصرعه في شجار وقع فجر اليوم السبت، في قرية دير غزالة شرق جنين.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان، أن الشاب بني حسن، لقي مصرعه طعنا بالسكين إثر شجار وقع في قرية دير غزالة بين عدد من الشبان.

وأضاف ارزيقات بان قوات كبيرة من الاجهزة الامنية توجهت للمكان وعملت على فرض النظام والقانون في القريتين وما زالت متواجدة حتى اللحظة، وتمكنت الشرطة من القبض على الشخص المشتبه به بجريمة القتل .

وبيّن ارزيقات، ان الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق لمعرفة اسباب الشجار، فيما دلت المعلومات الاولية بانه بسبب "التشحيط" بالمركبات وما زالت التحقيقات مستمرة وقد قررت النيابة التحفظ على الجثمان.