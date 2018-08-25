تنقل 14743 مسافر الجمعة على معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 14743 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 8711 مسافر

قادمين : 6032 مسافر

مرجعين : 3 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت الموافق 25/08/2018 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً في كلا الاتجاهين، ويعاد فتح المعبر الساعة الحادية عشرة ليلاً من مساء السبت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمواطنين القادمين فقط ، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .