مدرب يوفنتوس: رونالدو سيجلس على مقاعد البدلاء

وطن: أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يشارك بشكل دائم كأساسي في مباريات فريق "السيدة العجوز"، وسيأتي عليه وقت ويجلس على مقاعد البدلاء.

وانتقل رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، إلى يوفنتوس بعقد قياسي بالنسبة للفريق الإيطالي بقيمة 100 مليون يورو، قادما من ريال مدريد الإسباني حيث حقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وتأتي تصريحات أليغري بعد توقعات بأن يكون نجم كبير بحجم رونالدو، حاضرا بشكل دائم في التشكيلة الأساسية للفريق الإيطالي.

وقال أليغري: "سيأتي وقت ويجلس (رونالدو) على مقاعد البدلاء، وأحيانا سيلعب نصف ساعة فقط، حتى أنه سيحتاج إلى استراحة كاملة في بعض الأوقات."

وأضاف: "سيشارك رونالدو في مباراة لاتسيو، لكن بعد ذلك سنرى."

وستكون مواجهة لاتسيو ويوفنتوس يوم السبت أول ظهور لرونالدو في ملعب أليانز أرينا في مدينة تورينو الإيطالية معقل اليوفي.

وشارك النجم البرتغالي (33 عاما) في المباراة الأولى لفريقه الجديد ضد كييفو خارج أرضه، وفاز يوفنتوس بهدف متأخر بنتيجة 3-2، لكن رونالدو لم يسجل، وتعرض لانتقادات من جماهير السيدة العجوز.