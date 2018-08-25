تعطل حافلة تقل 40 حاج فلسطيني في احدى الصحاري بالسعودية

وطن: تعطلت حافلة تقل 40 حاج فلسطيني وسط الصحراء كانت تقلهم من المملكة العربية السعودية الى الضفة الغربية بعد انتهاء مناسك فريضة الحج.

وفي بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قام به احد الحجاج الذين يستقلون تلك الحافلة، قال أن الحافلة التي تقلهم تعطلت الساعة الرابعة فجراً ولا يزالون حتى الان وسط الصحراء دون تلقي اي مساعدة.

وأكد احد الحجاج ان جميع من في الحافلة مرضى بالسكري والضغط وبعضهم بالقلب ولا يستطيعون تحمل درجات الحرارة العالية في وسط الصحراء.

وناشد الحاج المسؤولين والمواطنين بتقديم المساعدة والتوجه لإنقاذهم، كون اقرب بلد لهم يبعد حوالي 160 كيلو متر.