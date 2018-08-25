زوجة الأسير محمد طحاينة تنجب طفلا من خلال نطفة مهربة

جنين- وطن: أنجبت زوجة الأسير محمد متعب طحاينة، من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم السبت، مولودا ذكرا في المستشفى العربي التخصصي في نابلس، بعد نجاح تهريب نطفة من داخل سجن زوجها في النقب.

وذكرت عائلة الأسير طحاينة، ان الطفل ووالدته بصحة جيدة وأسموه دانيال.

يذكر أن الأسير طحاينة له أبناء اثنين "عبادة ومجد" معتقل منذ تاريخ 19/08/2003م، وأصدرت المحكمة الإسرائيلية بحقه حكما بالسجن الفعلي تسعة عشر عاما بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير محمد طحاينة ولد بتاريخ 01/02/1974م، وهو متزوج وأب لطفلين (عبادة، ومجد)، ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.