الاحتلال يستولي على معدات بناء في مسافر يطا

الخليل- وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على معدات بناء في مسافر يطا جنوب الخليل، وصورت مساكن المواطنين.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية راتب لجبور، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة القواقيس بمسافر يطا، وصورت غرفة صفيح للمواطن يوسف أيوب أبو اعرام، وصادرت معدات بناء من منزل المواطن جبريل موسى أبو اعرام.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشدد الخناق على المواطنين في مسافر يطا، وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعة في أراضيهم ومراعيهم، وتهدم أي توسعات سكنية او خيم في المنطقة.