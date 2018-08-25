الاحتلال يفرج عن موظفي الأقصى الأربعة ويبعدهم 15 يوماً

القدس- وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، عن موظفي الأقصى الأربعة الذين اعتقلتهم صباح اليوم من أثناء عملهم في المسجد الأقصى.

ووفق المصادر المقدسية، فقد قررت سلطات الاحتلال إبعاد الموظفين عن الأقصى مدة 15 يوماً

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم السبت، أربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، من مركز عملهم داخل المسجد المبارك، وحوّلتهم الى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

وشملت الاعتقالات كلا من: عيسى الدباغ، وباسم الزغير، وجمعة مناصرة، وحمد علقم، وتم اعتقالهم أثناء عملهم في سبيل قاسم باشا داخل المسجد الأقصى المبارك