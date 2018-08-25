فلسطين الأكثر بؤساً ودولة الاحتلال من الأكثر سعادة في العالم

رام الله- وطن: صنف تقرير السعادة العالمي لسنة 2018، والصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، الدول الأكثر سعادة والأكثر بؤسا في العالم، وفقا لدرجات حققتها بين 2015 - 2017 تتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم وغياب الفساد.

وجاءت فلسطين في ذيل القائمة بالمرتبة رقم (104) بين دول العالم من حيث السعادة، أي أنها الأقل سعادة والأكثر بؤساً في العالم، بينما احتلت دولة الاحتلال الإسرائيلي المرتبة رقم (11) من حيث الدول الأكثر سعادة في العالم.

وتصدرت فنلندا الترتيب العالمي، بينما شملت قائمة الدول الـ 10 الأكثر سعادة في العالم في 2018 النرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

أما عربيا فجاءت الإمارات في المركز الـ 20 عالميا لتحتل صدارة الدول العربية، تلتها قطر في المركز الـ 32 والسعودية في المركز الـ 33 والكويت في المركز الـ 45. وحلت ليبيا في المركز الـ 70 والجزائر في المركز الـ 84 والمغرب في المركز الـ 85 ولبنان في المركز الـ 88 والأردن في المركز الـ 90.