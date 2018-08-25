زراعة غزة: لهذه الأسباب تراجع إقبال المواطنين عن الأضاحي من 35-40%

غزة- وطن: أكد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة طاهر أبو حمد، اليوم السبت، ان الأضاحي تراجعت في قطاع غزة بنسبة من 35-40% وهي نسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية .

وقال أبو حمد خلال تصريحات صحفية ، ان سبب الانخفاض في اقبال المواطنين على الاضاحي العام الحالي يعود لعدة أسباب منها الازمة الاقتصادية ورواتب الموظفين والكهرباء.

وأضاف ان هناك أسباب أخرى وراء عزوف المواطنين عن الاضحية هذا العام، هو ارتفاع أسعار الاضاحي عن العام الماضي بسبب الارتفاع العالمي، وارتفاع تكاليف النقل في المعابر.

وبين ان أسعار الاضاحي من خلال العام الماضي بلغت 14-16 شيقلاً للكيلو, في حين بلغ سعر الاضاحي العام الحالي 17-19 شيقلاً ، في حين بلغت أسعار الأغنام 3.5 -4.5 دينار ، وارتفعت العام الحالي لتصل 5.5 دينار للكيلو.

وأشار الي انه تم استيراد 26 ألف رأس من العجول والماشية خلال 2017 ، واستيراد 15 الف من العجول الماشية خلال 2018 .

واعتبر ان تراجع اداء الجمعيات الخيرية اثر على موسم الاضاحي العام الجاري، حيث ان هناك تراجع في طلب الاضاحي من الجمعيات الخيرية .

وأوضح ان هناك حجز ابقار الحليب يحتاج الي مراعي ويوجد في القطاع 2500 رأس من ابقار الحليب فقط الاغنام 60 ألف من الأغنام، وكلاهما بحاجة الي مساحات واسعة خضراء.

ويشار الى ان عيد الأضحى مر هذا العام وسط ظروف اقتصادية صعبة على سكان قطاع غزة نتيجية تشديد الحصار على كافة قطاع غزة من الاحتلال.