بعد توجيهها رسالة الى حسن نصرالله.. الاحتلال يهاجم عهد التميمي

القدس- وطن: وجه المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، انتقادات شديدة اللهجة إلى الفتاة الفلسطينية عهد التميمي للرسالة التي وجهتها إلى رئيس "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

وذكر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال للإعلام العربي، في تغريدة منشورة على حسابه الرسمي في "تويتر": "ها هي عهد التميمي، بطلة المقاومة الفلسطينية المزعومة، تبايع وتدعم زعيم "حزب الله" الإرهابي، الذي يقتلكم ويدمر دولكم في خدمة النظام الإيراني عدوكم. حقا اللي استحوا ماتوا" وفق تصريحه.

وشكرت التميمي التي أمضت ثمانية أشهر في وقت سابق من العام الجاري في سجون الاحتلال، في تصريح إلى قناة "الجديد" اللبنانية الأربعاء الماضي، شكرت زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله على دعمه لها أثناء فترة اعتقالها، مؤكدة "افتخار الجميع به وتأييدهم له".