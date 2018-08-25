الأسطل لـوطن:على حماس وقف عرض 3 من صحفيي تلفزيون فلسطين على نيابة غزة

غزة- وطن: استنكرت نقابة الصحفيين استدعاء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لثلاثة من صحفيي تلفزيون فلسطين، اليوم السبت، وعرضهم على النيابة العامة في غزة غداً.

وقال نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل لـ وطن، إن المباحث في خانيونس استجوبت ثلاثة من صحفيي تلفزيون فلسطين اليوم، وأفرجت عنهم لاحقاً لأن يتم عرضهم على النيابة العامة غداً عند الساعة الثامنة صباحاً، بناء على شكوى مقدمة من حركة حماس.

وأشار إلى انه تم استجواب مدير مكتب التلفزيون في غزة رأفت القدرة والمصور يوسف أبو مغصيب والمعد مؤمن الشوبكي.

وأضاف الأسطل: نقابة الصحفيين تؤكد رفضها لهذه الإجراءات التي تسيء للعمل الصحفي في فلسطين، وتطالب حركة حماس بالتوقف عن هذه الإجراءات فوراً وسحب الشكوى التي تقدمت بها بحق تلفزيون فلسطين الى النيابة العامة في غزة، لأن هذه الشكوى تفتح المجال أمام كثير من القضايا المشابهة في كل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تسيء إلى الرواية والإعلام الفلسطيني ووحدة الإعلاميين الفلسطينيين التي تجسدت خلال المرحلة الحالية في انتفاضة القدس ومسيرات العودة.

وأوضح أن حماس تتهم في شكواها الصحفيين بالإساءة للحركة ومحاولة الاستغلال السياسي من خلال بث أكاذيب بحق الحركة والمرتبطة بالتقرير التلفزيوني الذي أعده تلفزيون فلسطين، حول حادثة الاعتداء على الطفل محمد أبو عنزة، قبل أيام، والذي اتهمت عائلته عناصر من حماس بالاعتداء والتعذيب، فيما نفت الحركة تورطها بالاعتداء.

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