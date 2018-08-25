طائرات مجهولة تمد تنظيم "داعش" في أفغانستان بالأسلحة

وطن- وكالات: قال بيان صادر عن السفارة الروسية في أفغانستان إن طائرات مجهولة هبطت في ولاية سربول (شمالي أفغانستان)، وأنزلت أسلحة ومعدات عسكرية لمقاتلين تابعين لتنظيم "داعش".

ونسب البيان للسكان المحليين تأكيدهم نزول طائرات مجهولة في المنطقة، مضيفا أن هذه الطلعات تتم قرب الحدود مع دول آسيا الوسطى، وأن كثيرا من مقاتلي تنظيم "داعش" ينتمون إلى دول المنطقة دون أن تعترض القوات الأفغانية والأميركية على هذه التطورات، بحسب المصدر نفسه.

وتساءل البيان عمن يقف وراء هذه الطلعات التي تتم وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) هي التي تسيطر على الفضاء الأفغاني، وهي من تديره.

على صعيد متصل، قتل سبعة أشخاص -على الأقل- في هجوم انتحاري بعبوة ناسفة قرب مكتب للجنة انتخابية في جلال آباد، وفق ما أفاد به مصدر حكومي.

وأصيب في الهجوم ثمانية أشخاص بجروح، واستهدف المهاجم تجمعا لعشرات تجمهروا لدعم مرشح برلماني استبعدته اللجنة الانتخابية بسبب صلات له بجماعات مسلحة.