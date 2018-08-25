واشنطن ستعلن عن خطوات لإلغاء حق العودة للفلسطينيين

رام الله- وطن: قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "ريشت" في تقرير لها، إن البيت الأبيض يستعد في الأيام القليلة القادمة للإعلان عن سياسة جديدة تهدف الى "إلغاء حق العودة للفلسطينيين" من خلال برنامج من سلسلة خطوات تهدف بالأساس الى إلغاء مفوضية شؤون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشار التقرير الى أن "بدء تطبيق السياسات الجديدة للولايات المتحدة سيبدأ في بداية الشهر القادم، حيث ستقوم الحكومة الأمريكية بالإعلان عن سياستها الجديدة بالتعامل مع منظمة أونروا، ستبدأ باعتراف واشنطن بوجود نصف مليون لاجئ فلسطيني فقط من أصل 5 ملايين لاجئ فلسطيني كما تشير منظمة أونروا".

ووفق القناة، فإن خطة أخرى وهامة ستتخذها إدارة ترامب، سحب اعتراف واشنطن بمفوضية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، على أن تعترف واشنطن بالمفوضية بأنها مفوضية شؤون لاجئين بشكل عام، والخطوة التي تليها، ستعلن واشنطن عن وقف تمويل نشاطات المفوضية في الضفة الغربية بحسب القناة.

كما وسيطلب الأمريكيون من دولة الاحتلال إعادة النظر في التفويض الذي تمنحه لمفوضية الأونروا للنشاط في الضفة الغربية، وذلك بهدف منع الدول العربية من تمويل الأونروا بعدما تقوم الإدارة الأمريكية بوقف تمويل المفوضية.

وتشير القناة الى أن دولة الاحتلال تنظر الى الخطوة الأمريكية المرتقبة بأنها "خطوة تاريخية أخرى من قبل الرئيس ترامب وفريقه، الذين يستمرون في إدراك الحقيقة كما هي، وبعد أن تم الانتهاء من ملف القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها، الآن يقومون بإلغاء حق العودة، وهي عقبة رئيسية في المفاوضات، وباتت الولايات المتحدة تتبنى الموقف الإسرائيلي كاملا"، على حد زعم القناة.

وتعقيبا على تقرير القناة الإسرائيلية، عقّب مسؤول في البيت الأبيض قائلا إن "الإدارة ستعلن عن سياساتها الجديدة باتجاه الأونروا في الوقت الذي تراه مناسبا".

ويأتي التقرير هذا بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة ستُعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة إلى مشاريع في أماكن أخرى، تأكيد لتقرير لقناة i24news الإسرائيلية بنشره حول تجميد الولايات المتحدة ميزانية المساعدات للفلسطينيين، حيث ندد مسؤولون فلسطينيون بالقرار الأمريكي الذي وصفوه بالـ"ابتزاز".