"كلاشنيكوف" تعرض سيارة كهربائية "ثورية"

وطن- وكالات: أزاحت شركة كلاشينكوف الروسية المصنّعة للأسلحة الستار عن أحدث منتجاتها، ويا للمفاجئة ليس الحديث عن سلاح جديد، وإنما سيارة كهربائية تطمح عبرها للمنافسة في الأسواق التجارية العالمية.

وكشفت الشركة المعروفة ببندقية كلاشينكوف التي طوّرها مؤسس الشركة ميخائيل كلاشينكوف لمصلحة الجيش الروسي في الأربعينيات، خلال معرض "ارميا 2018" للمنتجات الدفاعية المقام في قرية المعارض خارج العاصمة موسكو عن سيارة "سي في 1" CV-1 التي وصفت بأنها "السيارة الخارقة"!

وأكدت الشركة عبر موقعها الالكتروني أنه في الوقت الحالي تتركز فكرة السيارة "إس في-1" في شكل خارجي كلاسيكي يشابه السيارة موديل "إيج-21252" كومبي.

وقد وصفت إحدى مزايا السيارة التكنولوجية بأنها "ثورية" اذ طوّرت بطاريات بسعة تخزين تفوق الـ220 كيلوواط، واحتياطي طاقة يستطيع أن يسمح للسيارة السفر لمسافات طويلة تصل الى حد 350 كيلومترا دون الحاجة بشحن البطاريات.

وتقول كلاشينكوف إن من مزايا التكنولوجيا الجديدة، هي نظام تحكم البطاريات، الذي يسمح بتحقيق قوة تيار 2000 أمبير(3000 أمبير في المستقبل) مع التحكم في العناصر الأساسية في الزمن الحقيقي.

وقالت الشركة في بيان: "نقوم بتطوير نموذجنا الخاص لسيارة كهربائية على أساس أنظمة ابتكرتها الشركة. وستسمح لنا هذه التكنولوجيا بالوقوف في مصاف منتجي السيارات الكهربائية العالميين، مثل تيسلا، ومنافستهم.

وقد استلهمنا تجارب رواد السوق العالمية عند ابتكار نموذجنا".

وتنتج "كلاشينكوف" في الوقت الحالي، عدة سيارات كهربائية، من بينها السيارة "يو في-4"، التي تنتجها الشركة للسوق المدنية، بقدرة 50 كيلوواط وسرعة قصوى تبلغ 80 كيلو متر في الساعة.