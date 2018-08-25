صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليغ

وطن- وكالات: صعد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي وتغلب اليوم على ضيفه برايتون ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المسابقة.

ويدين ليفربول بفضل كبير في فوزه اليوم إلى النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد (23).

ورفع ليفربول رصيده بذلك إلى تسع نقاط منفردا بالصدارة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي أهدر نقطتين بالتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في وقت سابق اليوم.