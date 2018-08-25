مجدداً.. ترامب ينتقد وزير العدل بسبب "تحقيق مولر"

وطن- وكالات: وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات جديدة لوزير العدل جيف سيشنز، اليوم السبت، بعد أن دافع الأخير عن نفسه في مواجهة نقد حاد من الرئيس لأنه نأى بنفسه عن التحقيق في مزاعم تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وفي رد نادر على ترامب قال سيشنز يوم الخميس: "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب. لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا في منصب وزير العدل".

ورد ترامب في تغريدة يوم السبت قال فيها إن سيشنز "لا يفهم ما يحدث تحت قيادته في منصبه".

وتابع ترامب قائلا إن المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يقود التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي، شخص "مضطرب بشدة"، مضيفا أن "الفساد الحقيقي يمر دون محاسبة".

وكان سيشنز، وهو عضو سابق في مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما، من أوائل الجمهوريين بالكونغرس الذين دعموا ترامب في الانتخابات الرئاسية، كما نفذ سياساته المتشددة حيال الهجرة بعد توليه منصب وزير العدل.

لكن ترامب انتقده مرارا بعد أن نحى نفسه عن التحقيق الخاص بالتدخل الروسي، ومن ذلك حين انتقده خلال مقابلة مسجلة مع "فوكس نيوز"، قال فيها إن سيشنز "لم يُحكم أبدا زمام الأمور في الوزارة".

وينفي ترامب أي تواطؤ مع موسكو، ويصف تحقيق مولر بأنه حملة متعمدة ضده.

وتسبب احتدام الموقف بين الرئيس ووزير العدل في إثارة تكهنات جديدة بشأن احتمال إقالة سيشنز.