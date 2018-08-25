دول إسلامية الى جانب دولة الاحتلال في مناورة بحرية ضخمة !

وطن- وكالات: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن سلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي شارك بمناورة بحرية هي الأكبر على مستوى العالم بمشاركة دول إسلامية.

وأضافت الصحيفة، "المناورة المسماة ريمفاك تعتبر الأكبر على المستوى العالمي، لمحاكاة إغلاق قوات معادية لأحد المعابر المائية الحساسة، كما تهدد إيران بإغلاق مضيق هرمز، وقد بلغ عدد المشاركين 25 ألفا من 26 دولة و47 سفينة حربية و200 طائرة مقاتلة وخمس غواصات، وتم إجراء التدريب في المحيط الهادي بمنطقة هاواي".

وأوضحت أن "التدريب يعقد كل عامين منذ السبعينيات، وفي كل تدريب تنضم دول جديدة، وللمرة الأولى تشارك إسرائيل بوفد يمثل سلاح البحرية، حيث تقود التدريب البحرية الأمريكية والدول المركزية الممثلة بقوات معززة مثل أستراليا وكندا وتشيلي، وبجانب الضباط الإسرائيليين شارك ضباط من دول لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية بينها دول مسلمة مثل ماليزيا وأندونيسيا وبروناي، كما شاركت دول فيتنام وسيريلانكا".

وبينت "بسبب المسافة البعيدة عن إسرائيل البالغة عشرة آلاف كيلومتر، فلم يتم إرسال سفن بحرية إسرائيلية، وتم اقتصار الحضور الإسرائيلي على المشاركة بإدارة المناورة من خلال غرفة القيادة والتحكم في القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر، واستمر التدريب شهرا، ويبدأ سلاح البحرية اليوم باستخلاص الدروس والعبر منه".