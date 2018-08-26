الاحتلال يسلم عائلة الاسير اسلام ابو احميد في الامعري قرارًا بهدم منزلها

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، مخيم الامعري جنوب رام الله، وسلمت عائلة أسير اشعارا لهدم منزلها.

وقالت ام ناصر ابو احمد والدة الاسير اسلام في اتصال هاتفي لـ"وطن"، إن قوة عسكرية اقتحمت منزلهم الساعة الثانية فجرًا، وسلمتهم إخطارا بهدم منزلها، بذريعة تنفيذ إسلام أبو حميد عملية أدت إلى مقتل جندي قبل ثلاثة شهور.

واضافت، بحسب الإخطار، فقد هدد الاحتلال بـ"هدم الطابقين الأول الذي أسكنه و الطابق الرابع وهو منزل اسلام، لم يسكنه الى الان"، متسائلة، "كيف سيهدمون طابقين دون المساس بالطوابق الاخرى"؟.

وعن زيارة نجلها اسلام، تؤكد ام ناصر انها منعت من زيارته منذ اعتقاله بحجة المنع الامني، كما لم تتمكن من زيارة ابنائها الستة الاسرى.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب اسلام، في السادس من حزيران المنصرم، بتهمة قتل جندي من جيش الاحتلال (من وحدة دفدوفان الخاصة) كان قد اصيب خلال عملية اعتقالات في مخيم الأمعري، أيار الماضي، وكان الجندي يتولى حراسة المبنى الذي نفذ فيه عملية الاعتقال حينها، فألقيت عليه قطعة "شايش"، أصابته إصابه مباشرة في رأسه، ومات بعد ساعات في مستشفى "هداسا عين كارم".