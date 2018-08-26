4 اصابات بين الطفيفة والمتوسطة
مصرع المواطنة زهرية ابو سعود في حادث سير شرق قلقيلية
26.08.2018 08:22 AM
وطن: لقيت المواطنة زهرية احمد محمود ابو سعود (64 عاما) من سكان قلقيلية مصرعها فجر اليوم، واصيب 4 مواطنين اخرين بحادث سير بين مركبتين وقع على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية .
وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث وقع بين مركبة تحمل لوحة فلسطينية واخرى تحمل لوحة صفراء نتج عنه عدد من الاصابات وصل لمشفى قلقيلية 4 منها ووصفت اصاباتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة.
واضاف العقيد ارزيقات بان خبراء الحوادث باشروا اجراءات التحقيق وتم ابلاغ النيابة العامة.