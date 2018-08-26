جيش الاحتلال يستعد لاحتمال فشل مباحثات التهدئة مع حماس

وطن: ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تستعد لانهيار مباحثات التهدئة مع حركة حماس، التي تجرى في القاهرة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، متشائمة من إمكانية نجاح مباحثات التهدئة في القاهرة، وذلك بسبب رفض السلطة المشاركة في هذه المباحثات، وسعيها لإفشالها.

وأضافت الصحيفة، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تستعد لجولات جديدة من التصعيد الأمني بالجنوب، كأحد أهم تداعيات انهيار مباحثات التهدئة.

وأشارت الصحيفة، الى أن المنظومة الإسرائيلية تتوقع فشل المباحثات حول التهدئة، وحدوث تصعيد فوري بالجنوب، بعد أن يقوم أبو مازن بتطبيق عقوباته الجديدة على غزة.