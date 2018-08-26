80 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وابعاد 4 موظفين

رام الله- وطن: اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن 80 مستوطنًا على مجموعتين اقتحموا منذ ساعات الصباح ساحات المسجد المبارك، وقاموا بجولات استفزازية بداخله.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين والجماعات اليهودية وعلى فترتين صباحية ومسائية.

وتتعمد شرطة الاحتلال اعتقال وإبعاد حراس الأقصى والعاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية واستدعائهم للتحقيق، بهدف منعهم من التصدي لاقتحامات المستوطنين اليهود، لإعطائهم الحرية الكاملة في الصلاة وأداء طقوسهم التلمودية خلال اقتحامهم للمسجد.

وكان اخرها يوم امس حيث اعتقلت وابعدت 4موظفين في دائرة الاوقاف الاسلامية عن الاقصى.