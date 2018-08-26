الدفاع المدني يطلق خدمة الرد الآلي عبر رسائل "الفيس بوك"

رام الله- وطن: أطلق الدفاع المدني خدمة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك (الماسنجر/ الرد الآلي) تمكن المشترك فيها من استلام الأخبار العاجلة لأهم حوادث الحرائق والحوادث المختلفة وتحتوي هذه الخدمة على سلسلة من الإرشادات لتفادي المواطن وقوع الحوادث في حال اتباعها.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، ان الهدف من هذه الخدمة هو سرعة نشر المعلومات المتعلقة باخبار الحوادث والحرائق ولسهولة الوصول لاكبر عدد من المواطنين لإبلاغهم كيفية التصرف الصحيح عند وقوع الكوارث لإحتوائها على جملة من الإرشادات.

ويكون الاشتراك بهذه الخدمة من خلال الضغط على الرابط مع الإجابة على الأسئلة التي تحتويها مثل تحديد منطقة سكنك ومن ثم الإختيار بين الأخبار العاجلة أو جميع الأخبار التي تخص منطقة سكنك لتصلك كافة الاخبار المتعلقة بمحافظتك.



للإشتراك بالخدمة من خلال الرابط

:https://m.me/pcd.ps.bot?ref=pcb