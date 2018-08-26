البنك الاسلامي العربي يختتم برنامج تدريب المبيعات المباشرة تحت عنوان Sales Effective لكوادر المبيعات

رام الله- وطن: اختتم البنك الإسلامي العربي مشروع تدريب المبيعات المباشرة تحت عنوان " Sales Effective" لطاقم المبيعات في الإدارة العامة والفروع من خلال شركة Excellence Co. ، و بحضور المدير التنفيذي لشركة Excellence Co طارق قطب و المدير العام للبنك هاني ناصر و طاقم من الادارة العليا، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض EPCGF )).

و تناول التدريب الجوانب الاساسية بالمهارات و التي من شأنها تطوير العملية البيعية بالإضافة الى بعض الآليات التي تساعد بتقديم أفضل خدمة للعملاء و الأساليب الحديثة بعالم المبيعات و الخدمات و التي من شانها تحديد احتياجات العملاء بشكل مباشر و توجيه العميل للخدمة و المنتج المناسب و أيضاً خدمات ما بعد البيع و الوصول لأفضل مستوى من الإرضاء للعملاء.

وأوضح المدير العام هاني ناصر أن ھذه المشاريع التدريبية تأتي ضمن مهمة و خطة البنك الاستراتيجية في تأھیل وتطویر الكادر البشري وصقل قدراتهم وكفاءتهم بما يتماشى و الرؤية المستقبلية للبنك بالتوسع على مستوى الخدمات المصرفية الاسلامية والتي من شأنها العمل على تطوير وتحسين أداء البنك بشكل عام وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، و بين أن البنك يعمل دائما على الاستثمار بالرأس مال البشري باعتباره العمود الاساسي بالمؤسسة و هو جزء لا يتجزأ من العملية الاساسية لتطوير القطاع المصرفي.

من جانبه بين مدير الموارد البشرية و التدريب راتب عطياني أن ھذه المشاريع التدريبية هي برامج اساسية و يتم تطويرها بما يتلائم مع التطور المحلي و الاقليمي في السوق المصرفي و غيرها من الاسواق مع التركيز على التطور التكنولوجي على شتى المجالات العملية و النظرية بالقطاع المصرفي و خصوصاً الاسلامي، و أكد أن البنك يعمل دائما على استقطاب أفضل الخبرات و المدربين من ذوي الخبرة و المؤهلين لتطوير اداء موظفيه.