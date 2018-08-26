زراعة غزة لـ"وطن": وقف استيراد اللحوم البيضاء من الضفة حتى إشعار آخر

غزة- وطن: قررت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم، وقف استيراد اللحوم البيضاء من الضفة الغربية حتى إشعار آخر بعد تدهور أسعار الدواجن في السوق المحلي.

وقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في الوزارة طاهر أبو حمد لـ"وطن"، إن قرار وقف الاستيراد جاء لتسويق الفائض من الإنتاج المحلي من الدواجن، ومنعًا لتكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة انخفاض الأسعار، حيث يتم استهلاك 800طن دواجن كمتوسط شهري

وعزا انخفاض اسعار الدواجن لتزامن هذه الايام مع عيد الاضحى واستهلاك السكان للحوم الحمراء، حيث ان المواطنين عزفوا عن شراء اللحوم البيضاء كما السابق، اضافة الى الوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه قطاع غزة، والازمة الخانقة التي يعيشها الموظفين.

وأعرب أبو حمد عن أمله أن يساعد القرار بتحسين أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو لهذا اليوم بلغ 7.5 شيقل.